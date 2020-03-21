Сотрудников крупной нефтяной компании заподозрили в крупном хищении

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Досудебное расследование проводится в отношении физического лица и должностных лиц АО.



В 2017 году организация заключила договор с физическим лицом на оказание услуг по технической паспортизации и регистрации права на недвижимое имущество АО в уполномоченных государственных органах.



- Установлено, что оригиналы актов государственной приёмной комиссии и регистрации права на недвижимость находятся на хранении в государственном архиве (фонд 518, опись №1). То есть не было необходимости в восстановлении этих документов, поскольку архивные копии актов госкомиссии выдаются бесплатно, - пояснили в ведомстве.



Согласно справке криминалиста, сумма перечисленных денежных средств от должностных лиц компании в адрес физического лица с 2017 по 2018 год составила 455 миллионов 40 тысяч тенге.



- В настоящее время продолжается досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), - подытожили в ведомстве.