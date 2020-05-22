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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 22:10

Просмотров: 1808

Два человека погибли в ДТП на трассе Актау - Каламкас

Два человека погибли, а пятерых пострадавших госпитализировали в Мангистаускую областную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Дорожный инцидент произошёл на трассе Актау - Каламкас сегодня, 22 мая.

Прибывшая на место бригада Скорой помощи у молодого человека 1984 года рождения и женщины 1975 года рождения диагностировали биологическую смерть. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

- Еще трое мужчин и две женщины были доставлены в приемный покой Мангистауской областной больницы. У женщины 1965 года рождения и молодого человека 1986 года рождения диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, их госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Еще у одной женщины 1960 года рождения также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, с закрытым переломом поперечных отростков справа её положили в травматологическое отделение. В реанимационном отделении находится четвертый пострадавший, это 19-летний парень с закрытым осложненным переломом грудного отдела позвонка, его уже прооперировали. Пятый пострадавший 1999 года рождения госпитализирован в хирургическое отделение со сломанной верхней челюстью, - рассказали в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 1 )

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arelav_74 (Посетители) Сегодня, 00:50
7 человек в одной бибике. ? Мда уж....
ЛАда какая то...

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

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