Мужчину с ножевым ранением госпитализировали в Актау

Как сообщили на станции Скорой помощи, информация о раненом мужчине поступила в диспетчерскую сегодня, 3 июня, в первой половине дня.Прибывшие медики констатировали ножевое ранение и доставили мужчину в Мангистаускую областную больницу.Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы департамента полиции региона.Видео предоставили очевидцы происшествия.