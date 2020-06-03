Мужчину с ножевым ранением госпитализировали в Актау

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Как сообщили на станции Скорой помощи, информация о раненом мужчине поступила в диспетчерскую сегодня, 3 июня, в первой половине дня.
Прибывшие медики констатировали ножевое ранение и доставили мужчину в Мангистаускую областную больницу.
Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы департамента полиции региона.
Видео предоставили очевидцы происшествия.
Прибывшие медики констатировали ножевое ранение и доставили мужчину в Мангистаускую областную больницу.
Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы департамента полиции региона.
Видео предоставили очевидцы происшествия.
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