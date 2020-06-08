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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:36

Просмотров: 573

Сотрудники детской больницы в Жанаозене похитили более 37 миллионов тенге

Работники больницы составляли необоснованные платежные поручения через Интернет-банкинг, после чего перечисляли бюджетные средства на свои личные банковские счета. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта express-k.kz
Двое работников детской больницы Жанаозена похитили бюджетные средства на сумму более 37 миллионов тенге.

- Данными сотрудниками составлялись необоснованные платежные поручения при помощи Интернет-банкинга. Далее бюджетные средства они перечисляли на свои индивидуальные банковские счета, - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве управления специальных прокуроров.

- На сегодняшний день ущерб, причиненный государству, полностью возмещен, - добавили в прокуратуре региона.

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Комментарии ( 2 )

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In wa Alla (Посетители) Сегодня, 19:21
Полная конфискация имушества ихнее и есшё и близких родственников в добавок, большие сроки наказания тюремные вот будет справедливо...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • tolk
 Maximus (Посетители) Сегодня, 18:42
Посадите этих людей в тюрьму! Я требую именно такого наказания! И многие думаю поддержат! Многие законопослушные граждане и в глаза таких денег не видели. Суммы страшные постоянно озвучивают в СМИ, а наказания смешные.
 
 

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