Мужчина на сапборде пропал в пригороде Актау, его подобрал танкер

Информация о происшествии поступила в дежурную часть «101» 21 июня в 02:00.Установлено, что 43-летний местный житель вышел в море на сапборде, но на берег так и не вернулся.Для разведки и проведения поисковых работ выехали пять спасателей дежурной смены. Позже на место была направлена вторая группа из шести спасателей, из которых четверо водолазы. Но поиски не принесли результатов.В настоящее время поисковые работы продолжаются. Всего задействовано 10 спасателей и две моторные лодки.Сапборд - специальная доска для катания по волнам.