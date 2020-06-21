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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:19

Просмотров: 1422

Мужчина на сапборде пропал в пригороде Актау, его подобрал танкер

Инцидент произошёл на базе отдыха «Чайка» в ночь на 21 июня. Об этом рассказал заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда ГУ СПиАСР ДЧС МО КЧС МВД Бауыржан Мырзагул.

Фото корреспондента Lada.kz
Информация о происшествии поступила в дежурную часть «101» 21 июня в 02:00.

Установлено, что 43-летний местный житель вышел в море на сапборде, но на берег так и не вернулся.

Для разведки и проведения поисковых работ выехали пять спасателей дежурной смены. Позже на место была направлена вторая группа из шести спасателей, из которых четверо водолазы. Но поиски не принесли результатов.

В настоящее время поисковые работы продолжаются. Всего задействовано 10 спасателей и две моторные лодки.

Сапборд - специальная доска для катания по волнам.

Мужчина на сапборде пропал в пригороде Актау, его подобрал танкер


Позже стало известно, что танкер «Казахстан» подобрал пропавшего мужчину. Он был сильно замёрзшим. Его приводят в чувства. Спасатели выехали за ним.



Мужчина на сапборде пропал в пригороде Актау, его подобрал танкер


Мужчина на сапборде пропал в пригороде Актау, его подобрал танкер


Мужчина на сапборде пропал в пригороде Актау, его подобрал танкер


Мужчина на сапборде пропал в пригороде Актау, его подобрал танкер



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