Женщину удерживали в заложницах в Актау

Фото очевидцев

Инцидент произошёл сегодня, 11 июля.



В 03:00 в полицию поступило сообщение о нарушении тишины.



В ходе проверки выяснилось, что двое неизвестных пьяных мужчин насильно удерживали женщину в съёмной квартире.



Очевидцы утверждают, что это произошло в доме №40 в 6 микрорайоне.



- Женщине угрожали физической расправой. Полицейским после переговоров удалось вызволить девушку из плена. Злоумышленников доставили в управление полиции города. Проводится досудебное расследование, - добавили в пресс-службе ведомства.