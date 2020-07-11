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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 1712

Женщину удерживали в заложницах в Актау

Двое неизвестных угрожали женщине расправой, насильно удерживая её в съёмной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Инцидент произошёл сегодня, 11 июля.

В 03:00 в полицию поступило сообщение о нарушении тишины.

В ходе проверки выяснилось, что двое неизвестных пьяных мужчин насильно удерживали женщину в съёмной квартире.

Очевидцы утверждают, что это произошло в доме №40 в 6 микрорайоне.

- Женщине угрожали физической расправой. Полицейским после переговоров удалось вызволить девушку из плена. Злоумышленников доставили в управление полиции города. Проводится досудебное расследование, - добавили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 1 )

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 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 12:33
Я думая что это женщина сама пришла на эту сьёмную квартиру, а потом просто что то пошло не так. Пришлось кипишь поднимать.
 
 

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