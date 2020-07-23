В результате дорожной аварии в Актау погиб трёхлетний ребёнок

Инцидент произошёл в ночь с 22 на 23 июля.Водитель автомобиля марки Opel Astra, направляясь со стороны баз отдыха в город, не сумел справиться с рулевым управлением, из-за чего попал в аварию. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло в районе территории Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром».В результате происшествия на месте погиб трёхлетний ребёнок, который находился в салоне автомобиля.- Данным фактом занимается управление дознания департамента полиции Мангистауской области. Назначена автотехническая экспертиза. Водитель находится под подпиской о невыезде, - добавили в пресс-службе ведомства.