«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 23 Июля
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.54 KZT
  • €1 = 478.18 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:08

Просмотров: 3524

В результате дорожной аварии в Актау погиб трёхлетний ребёнок

Водитель автомобиля не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии скончался трёхлетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев происшествия
Инцидент произошёл в ночь с 22 на 23 июля.

Водитель автомобиля марки Opel Astra, направляясь со стороны баз отдыха в город, не сумел справиться с рулевым управлением, из-за чего попал в аварию. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло в районе территории Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром».

В результате происшествия на месте погиб трёхлетний ребёнок, который находился в салоне автомобиля.

- Данным фактом занимается управление дознания департамента полиции Мангистауской области. Назначена автотехническая экспертиза. Водитель находится под подпиской о невыезде, - добавили в пресс-службе ведомства.






Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 21:09
ребенок был не пристегнут это ФАКТ! лишить пожизненно этого .... управлением любым ТС включая арбу и срок дать реальный angry

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
замакима (Посетители) Сегодня, 21:08
Пьяный был да????
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Neo_85
 Андpей (Посетители) Сегодня, 20:05
Блин слов нет. Реально слёзы наворачиваются. Будьте аккуратней на дорогах, не летайте. Думайте не только о себе, а и о тех кто рядом с вами сидит, на встречу едет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Андpей
  • OpOp
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 19:48
Плакать ахото от таких новостях. Бедный малыш, бедные его родители.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика