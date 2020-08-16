В Актау пропал 18-летний парень

Фото предоставил Максат Такенов
Родные пропавшего Абая Абзала заявили в полицию ещё вчера, 15 августа. Его отец Максат Такенов написал заявление.
Мужчина просит помощи горожан в поисках его сына.
Он был одет: тёмно-синяя футболка, бежевые шорты, серая бейсболка и чёрные кроссовки.
Если кто-либо обладает информацией о нахождении Абзала Абая, просьба сообщать по номеру: +7 701 654 39 17 (Максат Такенов).
Мужчина просит помощи горожан в поисках его сына.
Он был одет: тёмно-синяя футболка, бежевые шорты, серая бейсболка и чёрные кроссовки.
Если кто-либо обладает информацией о нахождении Абзала Абая, просьба сообщать по номеру: +7 701 654 39 17 (Максат Такенов).
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