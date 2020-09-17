Автомобиль взорвался в Актау

По информации ведомства, сообщение о загоревшемся автомобиле поступило в 17:36. До прибытия огнеборцев в машине взорвался газовый баллон.На тушение пожара был подан пеногенерирующий ствол «Пурга».Пострадавших нет.По словам очевидцев, загорелась Daewoo Nexia. За пять минут до пожара возле автомобиля играли дети, которые открывали пассажирскую дверь.Также сообщается о втором пострадавшем от пламени автомобиле Lada Granta, который стоял рядом.В ведомстве пообещали предоставить дополнительную информацию позже.