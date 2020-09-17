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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:19

Просмотров: 1271

Автомобиль взорвался в Актау

Инцидент произошёл сегодня вечером, 17 сентября, у дома №67 в 27 микрорайоне. Подробности сообщила пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области Рукия Сычева.

Кадр видео
По информации ведомства, сообщение о загоревшемся автомобиле поступило в 17:36. До прибытия огнеборцев в машине взорвался газовый баллон.

На тушение пожара был подан пеногенерирующий ствол «Пурга».

Пострадавших нет.

По словам очевидцев, загорелась Daewoo Nexia. За пять минут до пожара возле автомобиля играли дети, которые открывали пассажирскую дверь.

Также сообщается о втором пострадавшем от пламени автомобиле Lada Granta, который стоял рядом.

В ведомстве пообещали предоставить дополнительную информацию позже.









Автомобиль взорвался в Актау

Автомобиль взорвался в Актау

Автомобиль взорвался в Актау



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Комментарии ( 3 )

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  • dvd.mo
 Cain_77 (Посетители) Сегодня, 20:03
Провести рейд по законности установки ГБО. В частности с армянскими номерами
 
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  • Виолетта Силина
 Космос (Посетители) Сегодня, 19:57
Дети, говоришь в машине играли... Случайно, не со спичками?
 
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  • Placida
 mer (Посетители) Сегодня, 19:47
Эти нексии ,хозяинами,в хвост и в гриву,не возможно за ними ехать,коптят горелым маслом почти все. Не желают их ремонтировать,повыжимают, и скидывают следующему таксёру.
 
 

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