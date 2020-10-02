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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 163

Неоплаченный счет! Драка мужчин в кафе Актау попала на видео

Инцидент произошел ночью 1 октября. Подробности происшествия рассказали в полиции Мангистау.

Кадр видео
На кадрах ролика видно, как двое мужчин дерутся и выясняют отношения.



По данным полиции региона, 1 октября 2020 года в 23:40 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что во 2 микрорайоне в кафе «Шамс» происходит драка.

- На вызов выехали ближайшие экипажи батальона патрульной полиции управления полиции города Актау. Посетители данного кафе не хотели оплачивать счёт, на этом фоне произошла драка. Нарушителей доставили в управление полиции города Актау, - рассказали в полиции региона.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 293 УК РК (хулиганство).

- Проводится досудебное расследование, - отметил генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек.



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Комментарии ( 1 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 15:38
Жаль жителей кто живет по соседству с такими заведениями.
А быдло которое пришло отдохнуть и выпить, видимо не умеет второе! Всех на исправительные работы.
Руководству заведения не скупиться в будущем на охрану.
 
 

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