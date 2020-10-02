Неоплаченный счет! Драка мужчин в кафе Актау попала на видео

Кадр видео
На кадрах ролика видно, как двое мужчин дерутся и выясняют отношения.
По данным полиции региона, 1 октября 2020 года в 23:40 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что во 2 микрорайоне в кафе «Шамс» происходит драка.
- На вызов выехали ближайшие экипажи батальона патрульной полиции управления полиции города Актау. Посетители данного кафе не хотели оплачивать счёт, на этом фоне произошла драка. Нарушителей доставили в управление полиции города Актау, - рассказали в полиции региона.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 293 УК РК (хулиганство).
- Проводится досудебное расследование, - отметил генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек.
По данным полиции региона, 1 октября 2020 года в 23:40 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что во 2 микрорайоне в кафе «Шамс» происходит драка.
- На вызов выехали ближайшие экипажи батальона патрульной полиции управления полиции города Актау. Посетители данного кафе не хотели оплачивать счёт, на этом фоне произошла драка. Нарушителей доставили в управление полиции города Актау, - рассказали в полиции региона.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 293 УК РК (хулиганство).
- Проводится досудебное расследование, - отметил генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек.