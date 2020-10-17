Лошадь и жеребёнка сбил микроавтобус в Мангистау

Скриншот видеоматериала
Инцидент произошел 16 октября, примерно в 21:00.
Микроавтобус марки Mercedes-Benz в километре от Жанаозена столкнулся с лошадью и жеребенком. Животные погибли на месте. Водитель автомобиля не пострадал.
В результате дорожно-транспортного происшествия микроавтобус загорелся.
- В отношении водителя составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». В данный момент устанавливается личность владельца животных, - отметил главный полицейский области, генерал-майор Жанарбек Бактыбаев.
Микроавтобус марки Mercedes-Benz в километре от Жанаозена столкнулся с лошадью и жеребенком. Животные погибли на месте. Водитель автомобиля не пострадал.
В результате дорожно-транспортного происшествия микроавтобус загорелся.
- В отношении водителя составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». В данный момент устанавливается личность владельца животных, - отметил главный полицейский области, генерал-майор Жанарбек Бактыбаев.
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