Лошадь и жеребёнка сбил микроавтобус в Мангистау

Инцидент произошел 16 октября, примерно в 21:00.Микроавтобус марки Mercedes-Benz в километре от Жанаозена столкнулся с лошадью и жеребенком. Животные погибли на месте. Водитель автомобиля не пострадал.В результате дорожно-транспортного происшествия микроавтобус загорелся.- В отношении водителя составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». В данный момент устанавливается личность владельца животных, - отметил главный полицейский области, генерал-майор Жанарбек Бактыбаев.