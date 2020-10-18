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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 1626

Мужчина получил срок за осетрину в Мангистау

Ранее судимого местного жителя признали виновным в незаконном хранении рыбы осетровых пород в количестве семи штук. Приговор по данному делу огласили в Мунайлинском районном суде.

Фото из доступных источников
По материалам дела, краснокнижная рыба была найдена в салоне микровэна Daewoo Damas на дороге села Акшукур при досмотре автомобиля. Как выяснилось, ее перевозил ранее судимый местный житель, наняв водителя Daewoo Damas в качестве такси.

Приговором суда нарушителя признали виновным по части 1 статьи 339 УК РК с назначением наказания в виде одного года лишения свободы.

На основании части 1 статьи 60 УК РК (Если осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания совершил новое уголовное правонарушение, суд к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, полностью или частично присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору суда), окончательный вердикт — один год и один месяц лишения свободы.



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Комментарии ( 2 )

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СаМ (Посетители) Сегодня, 13:37
Вы, что ребята за семь шт. рыбешек год заключения, а подумали ли Вы заняться с теми , кто тоннами везут.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:47
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса.
Захотелось еще раз посмаковать рыбкой.
Надолго испортили аппетит или нет?
 
 

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