Мужчина получил срок за осетрину в Мангистау

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По материалам дела, краснокнижная рыба была найдена в салоне микровэна Daewoo Damas на дороге села Акшукур при досмотре автомобиля. Как выяснилось, ее перевозил ранее судимый местный житель, наняв водителя Daewoo Damas в качестве такси.



Приговором суда нарушителя признали виновным по части 1 статьи 339 УК РК с назначением наказания в виде одного года лишения свободы.



На основании части 1 статьи 60 УК РК (Если осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания совершил новое уголовное правонарушение, суд к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, полностью или частично присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору суда), окончательный вердикт — один год и один месяц лишения свободы.