Труп мужчины обнаружили в лифте жилого дома в Актау

На пульт дежурного управления полиции 29 ноября в 19.09 часов поступило сообщение о том, что обнаружен труп мужчины в лифте в одном из домов 28 микрорайона.- На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 001 (смерть лица). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.