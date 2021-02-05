Пожар в 17 микрорайоне Актау: Эвакуировали 24 взрослых и десять детей

Фото из архива Lada.kz

Пожар произошел 4 февраля в 16:33 часа в доме №60 в 17 микрорайоне.



По прибытии на место вызова спасателями было обнаружено горение электропроводки в подвальном помещении дома и сильное задымление.



- В ходе тушения пожара эвакуированы 34 человека, из них десять детей, и спасено двое человек. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 17:20, - рассказал Назарали Селимов.



В ликвидации пожара принимали участие 18 человек личного состава и шесть единиц техники.