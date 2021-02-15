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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 7

В Актау вынесли приговор полицейскому за «крышевание» проституток во время пандемии

На скамье подсудимых находились бывший участковый полицейский, а также женщина, организовавшая притон с проститутками. Актауский городской суд признал их виновными. Экс-стража порядка приговорили к четырём годам лишения свободы, а организатора притона к трём годам заключения. Подсудимые свою вину не признали.

Иллюстративное фото
Бывшего участкового признали виновным в покровительстве притона с проститутками, который был обнаружен в период пандемии коронавируса.

Следователи установили, что притоны для занятия проституцией организовала гражданка Узбекистана. Чтобы избежать наказания, она дала взятку полицейскому в размере 15 тысяч тенге.

- В результате, несмотря на карантинные ограничения, было допущено скопление людей в притоне, что способствовало быстрому распространению коронавирусной инфекции, повлекшей угрозу жизни и здоровью людей, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Гособвинитель просил суд назначить наказание организатору притона в виде лишения свободы сроком на пять лет, а бывшему участковому - в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Защита потребовала прекращения уголовного дела против подсудимых в связи с тем, что предъявленные им обвинения не были полностью обоснованы.

Подсудимые не признали свою вину в содеянном.

Суд признал виновными подсудимых в совершении уголовного правонарушения по пункту 1 части 2 статьи 309 (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество), пункту 3 части 3 статьи 367 (Дача взятки), пункту 3 части 1 статьи 218 УК РК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), пункту 3 части 4 статьи 361, пункту 2 статьи 366 (Получение взятки), пункту 1 статьи 305 (Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) УК РК.

Организатор притона, согласно приговору суда, получила срок в виде лишения свободы сроком на три года, а бывший полицейский - четыре года лишения свободы в в учреждении минимальной безопасности.

- Судом действия подсудимых признаны доказанными материалами дела всесторонне, полно и объективно исследованными в ходе судебного следствия. При назначении наказания подсудимому К. в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание учитывалось отсутствие в прошлом судимости, наличие двух несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Приговором суда Н. признана виновной, и ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы. Также К. признан виновным, и ему назначено наказания в виде четырёх лет лишения свободы, на два года лишение права занимать должности на государственной службе и других органах местного самоуправления. Также согласно части 1 статьи 49 УК РК лишён звания «майор полиции», - сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в апреле 2020 года, когда в стране был введён режим ЧС, стало известно, что сотрудники департамента полиции Мангистауской области скрыли контакт заражённого коронавирусом с проститутками в Актау. Тогда руководитель аппарата Агентства по противодействию коррупции Куаныш Жапаков заявлял, что по этому делу проходят несколько сотрудников полиции.

В пресс-службе Мангистауского областного суда уточнили, что материалы дела поступили в отношении одного сотрудника полиции.



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