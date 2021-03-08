Пенсионерка пострадала при пожаре в Актау

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Мангистауской области
Пожар в пристройке на первом этаже дома №10Б в 22 микрорайоне произошел сегодня, 8 марта.
- Произошло горение домашних вещей на площади в десять квадратных метров. С признаками отравления угарным газом в больницу доставили женщину 1941 года рождения. Состояние - средней степени тяжести, диагностированы термические ожоги I и II степеней. Пожар ликвидирован в 10:43. Жертв нет, причина возгорания устанавливается дежурным дознавателем, - пояснил Нуржан Орынбасаров.
Напомним, ранее стало известно, что в 22 микрорайоне Актау произошел пожар.
- Произошло горение домашних вещей на площади в десять квадратных метров. С признаками отравления угарным газом в больницу доставили женщину 1941 года рождения. Состояние - средней степени тяжести, диагностированы термические ожоги I и II степеней. Пожар ликвидирован в 10:43. Жертв нет, причина возгорания устанавливается дежурным дознавателем, - пояснил Нуржан Орынбасаров.
Напомним, ранее стало известно, что в 22 микрорайоне Актау произошел пожар.
Оставьте свой комментарий первым.