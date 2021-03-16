В Мангистау на дороге между селами Айракты и Шеркала столкнулись два автомобиля





Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 марта, между селами Айракты и Шеркала. Информация об аварии поступила в 09:30 часов на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района.- Водитель автотранспорта Mercedes-Benz не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершено столкновение с автотранспортом Toyota 4Runner. Пострадавших доставили Мангистаускую областную больницу, - сообщили в ведомстве.На водителя Mercedes-Benz составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Оба автотранспорта водворены на штрафную стоянку.