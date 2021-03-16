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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:38

Просмотров: 1010

В Мангистау на дороге между селами Айракты и Шеркала столкнулись два автомобиля

Пострадавших, как отметили в полиции, доставили в Мангистаускую областную больницу.

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 марта, между селами Айракты и Шеркала. Информация об аварии поступила в 09:30 часов на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района.



- Водитель автотранспорта Mercedes-Benz не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершено столкновение с автотранспортом Toyota 4Runner. Пострадавших доставили Мангистаускую областную больницу, - сообщили в ведомстве.

На водителя Mercedes-Benz составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Оба автотранспорта водворены на штрафную стоянку.

В Мангистау на дороге между селами Айракты и Шеркала столкнулись два автомобиля



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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Земляк
  • alixah
 Андpей (Посетители) Сегодня, 19:35
Да почему не справился то??? Они намеренно выскакивают в надежде проскочить. Таких вообще сажать надо за попытку убить!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alixah
 Земляк (Посетители) Сегодня, 19:35
Цитата: Gor
выезжает на встречьку не справился с управлением.
За такое нарушение лишать прав пожизненно . И так эти балбесы ПДД не знают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Земляк
  • alixah
 Gor (Посетители) Сегодня, 18:45
Как выезжает на встречьку, так сразу не справился с управлением.
 
 

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