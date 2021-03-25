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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 17

Полиция Актау разыскивает повредившего «легковушку» водителя самосвала

Были проверены все видеокамеры, но водитель самосвала не въезжал на территорию города. Поиски продолжаются, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
В редакцию «Лада» обратился водитель «легковушки», автомобиль которого был повреждён металлическим объектом, вылетевшим из самосвала.

- По данному инциденту мною было написано заявление в полицию в надежде, что за халатность данный водитель будет наказан. Однако, несмотря на такое количество камер видеонаблюдения в нашем городе, полиция не смогла обнаружить номер автомашины данного инцидента, - жалуется водитель «легковушки».

В департаменте полиции региона сообщили, что поиски водителя самосвала продолжаются.

- Сотрудники полиции устанавливают водителя данного грузового автотранспорта. В город данный водитель не заезжал, были проверены камеры, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, видеозапись происшествия была размещена в рубрике «Народные новости» 11 марта.

На водителя грузового автомобиля будет составлен административный протокол, пообещали в полиции региона.




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