Полиция Актау разыскивает повредившего «легковушку» водителя самосвала

Кадр видео
В редакцию «Лада» обратился водитель «легковушки», автомобиль которого был повреждён металлическим объектом, вылетевшим из самосвала.
- По данному инциденту мною было написано заявление в полицию в надежде, что за халатность данный водитель будет наказан. Однако, несмотря на такое количество камер видеонаблюдения в нашем городе, полиция не смогла обнаружить номер автомашины данного инцидента, - жалуется водитель «легковушки».
В департаменте полиции региона сообщили, что поиски водителя самосвала продолжаются.
- Сотрудники полиции устанавливают водителя данного грузового автотранспорта. В город данный водитель не заезжал, были проверены камеры, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, видеозапись происшествия была размещена в рубрике «Народные новости» 11 марта.
На водителя грузового автомобиля будет составлен административный протокол, пообещали в полиции региона.
- По данному инциденту мною было написано заявление в полицию в надежде, что за халатность данный водитель будет наказан. Однако, несмотря на такое количество камер видеонаблюдения в нашем городе, полиция не смогла обнаружить номер автомашины данного инцидента, - жалуется водитель «легковушки».
В департаменте полиции региона сообщили, что поиски водителя самосвала продолжаются.
- Сотрудники полиции устанавливают водителя данного грузового автотранспорта. В город данный водитель не заезжал, были проверены камеры, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, видеозапись происшествия была размещена в рубрике «Народные новости» 11 марта.
На водителя грузового автомобиля будет составлен административный протокол, пообещали в полиции региона.
Оставьте свой комментарий первым.