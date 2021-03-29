Амазонки Мангистау! Девочки молотком разбили окно кафе в Актау

Молодые девушки разбили дверь кафе «Арабелла» в 7 микрорайоне 28 марта. Камера запечатлела, как подростки по очереди бьют стеклянную часть двери молотком.По словам владелицы кафе, девушки не успели что-то украсть и скрылись с места происшествия.- Мы пока не обращались в полицию с этой проблемой. Не хочется портить девочкам жизнь, побаловались, всякое бывает. Надеемся, что их родители это увидят или они сами придут с повинной, возместят ущерб, - рассказала хозяйка «Арабеллы».