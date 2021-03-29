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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:18

Просмотров: 2779

Амазонки Мангистау! Девочки молотком разбили окно кафе в Актау

Группа девушек молотком разбила стеклянную часть двери в кафе «Арабелла» в 7 микрорайоне. Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения. Об этом сообщила владелица заведения.

Кадр из видеоматериала
Молодые девушки разбили дверь кафе «Арабелла» в 7 микрорайоне 28 марта. Камера запечатлела, как подростки по очереди бьют стеклянную часть двери молотком.

По словам владелицы кафе, девушки не успели что-то украсть и скрылись с места происшествия.

- Мы пока не обращались в полицию с этой проблемой. Не хочется портить девочкам жизнь, побаловались, всякое бывает. Надеемся, что их родители это увидят или они сами придут с повинной, возместят ущерб, - рассказала хозяйка «Арабеллы».





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Комментарии ( 7 )

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HiWatch (Посетители) Сегодня, 12:45
Все мы подростками чудили глупости, кто то больше, кто то меньше, а некоторые взрослые до сих пор "чудят" так что sila
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:19
Возможно, через инстаграм найти их не составит труда...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Ну Ну
  • Eduard666
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 11:47
Найти и наказать этих девочек?
5 лет колонии общего режима? Родительского шапалак достаточно, чтоб надолго запомнить.
Не ссудите строго, но пожурить надо,хоть теньгой, интернетом, телефоном. Как-раз сейчас про таких фильм-сериал вышел "Аль-Капотня, посмотрите.
 
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 My_way (Посетители) Сегодня, 10:57
Найти и наказать этих девочек , иначе в следующий раз этим молоточком пробьют черепушку и будет горе.
 
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 Eduard666 (Посетители) Сегодня, 10:34
В полицию, конечно, зря не обратились. Вседозволенность порождает хаос. В следующий раз они кому-нибудь голову проломят этим молотком. hammer
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 10:33
Нет слов. Деградация.
 
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 Лучший (Посетители) Сегодня, 10:28
Сколько радости :-) Глупые девочки :-)
 
 

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