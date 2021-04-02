Персидские ковры вместо дороги: Чиновник в Мангистау признался в получении взятки в один миллион тенге

Ситуация с некачественной укладкой асфальта в селе Баянды Мунайлинского района привела к судебному процессу в отношении чиновника. Антикоррупционная служба завершила расследование.Главным фигурантам дела стал сотрудник отдела ЖКХ и автомобильных дорог аппарата акима Мунайлинского района, занимавший руководящую должность. Его подозревали в получении взятки в размере одного миллиона тенге за оказание покровительства при строительстве внутрипоселковых дорог.В ходе досудебного расследования подозреваемое лицо вину в совершении уголовного правонарушения признало.- Следует отметить, что указанные объекты строительства неоднократно подвергались критике со стороны прокуратуры Мангистауской области, Антикоррупционной службы и гражданского общества. В частности, ранее в социальных сетях и СМИ размещались публикации, получившие широкий общественный резонанс по фактам выполнения некачественных работ в ходе строительства дорог в Мунайлинском районе, - сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.Напомним, летом 2020 года жители села Баянды возмутились выполненными ремонтными работами на внутрипоселковых автомобильных дорогах. «Халтуру» работников подрядной организации засняли на видео.