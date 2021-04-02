Персидские ковры вместо дороги: Чиновник в Мангистау признался в получении взятки в один миллион тенге

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Ситуация с некачественной укладкой асфальта в селе Баянды Мунайлинского района привела к судебному процессу в отношении чиновника. Антикоррупционная служба завершила расследование.
Главным фигурантам дела стал сотрудник отдела ЖКХ и автомобильных дорог аппарата акима Мунайлинского района, занимавший руководящую должность. Его подозревали в получении взятки в размере одного миллиона тенге за оказание покровительства при строительстве внутрипоселковых дорог.
В ходе досудебного расследования подозреваемое лицо вину в совершении уголовного правонарушения признало.
- Следует отметить, что указанные объекты строительства неоднократно подвергались критике со стороны прокуратуры Мангистауской области, Антикоррупционной службы и гражданского общества. В частности, ранее в социальных сетях и СМИ размещались публикации, получившие широкий общественный резонанс по фактам выполнения некачественных работ в ходе строительства дорог в Мунайлинском районе, - сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.
Напомним, летом 2020 года жители села Баянды возмутились выполненными ремонтными работами на внутрипоселковых автомобильных дорогах. «Халтуру» работников подрядной организации засняли на видео.
Главным фигурантам дела стал сотрудник отдела ЖКХ и автомобильных дорог аппарата акима Мунайлинского района, занимавший руководящую должность. Его подозревали в получении взятки в размере одного миллиона тенге за оказание покровительства при строительстве внутрипоселковых дорог.
В ходе досудебного расследования подозреваемое лицо вину в совершении уголовного правонарушения признало.
- Следует отметить, что указанные объекты строительства неоднократно подвергались критике со стороны прокуратуры Мангистауской области, Антикоррупционной службы и гражданского общества. В частности, ранее в социальных сетях и СМИ размещались публикации, получившие широкий общественный резонанс по фактам выполнения некачественных работ в ходе строительства дорог в Мунайлинском районе, - сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.
Напомним, летом 2020 года жители села Баянды возмутились выполненными ремонтными работами на внутрипоселковых автомобильных дорогах. «Халтуру» работников подрядной организации засняли на видео.