«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Апреля
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.91 KZT
  • €1 = 501.15 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:16

Просмотров: 1456

Персидские ковры вместо дороги: Чиновник в Мангистау признался в получении взятки в один миллион тенге

Чиновник из Мунайлинского районного акимата получил взятку в размере одного миллиона тенге за покровительство при строительстве дорог. Это сказалось на качестве дорожного полотна. Об этом сообщает антикоррупционная служба.

Иллюстративное фото
Ситуация с некачественной укладкой асфальта в селе Баянды Мунайлинского района привела к судебному процессу в отношении чиновника. Антикоррупционная служба завершила расследование.

Главным фигурантам дела стал сотрудник отдела ЖКХ и автомобильных дорог аппарата акима Мунайлинского района, занимавший руководящую должность. Его подозревали в получении взятки в размере одного миллиона тенге за оказание покровительства при строительстве внутрипоселковых дорог.

В ходе досудебного расследования подозреваемое лицо вину в совершении уголовного правонарушения признало.

- Следует отметить, что указанные объекты строительства неоднократно подвергались критике со стороны прокуратуры Мангистауской области, Антикоррупционной службы и гражданского общества. В частности, ранее в социальных сетях и СМИ размещались публикации, получившие широкий общественный резонанс по фактам выполнения некачественных работ в ходе строительства дорог в Мунайлинском районе, - сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.

Напомним, летом 2020 года жители села Баянды возмутились выполненными ремонтными работами на внутрипоселковых автомобильных дорогах. «Халтуру» работников подрядной организации засняли на видео.






Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
132131212 (Посетители) Сегодня, 16:19
Тот кто получил и тот кто дал должны понести равное наказание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 16:11
Окончательное решение должно быть таким - за свой счёт должны в 3 раза больше дорогу проложить
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • non_alcoholic
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 15:29
И где кому он передал миллион?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
касым (Посетители) Сегодня, 15:25
С тем кто получил миллион ясно.
А где кто дал этот миллион.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика