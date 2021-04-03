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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:05

Просмотров: 2033

Жительница Актау с индейками не пускает полицейских в квартиру

Жители дома №25 в 12 микрорайоне возмутились действиями соседки. Женщина решила разводить в своей квартире индейку. В департаменте полиции региона сообщили, что женщина не пускает стражей порядка на порог.

Коллаж из скриншотов видео
В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №25 в 12 микрорайоне. Они рассказали, что их соседка, женщина 1959 года рождения, занялась у себя в квартире сельскохозяйственной деятельностью - разведением домашней индейки.



- Это - проблема. Вонь страшная на весь подъезд. Тараканы, мыши из-за её деятельности развелись. Более того, она обещала навести на нас порчу, если мы пожалуемся, - сказали соседи.

Жильцы дома отметили, что они обращались в полицию, но местный участковый приходил один раз, и женщина не пустила его в квартиру.

- Вообще она живет вместе с сыном. Он постоянно на вахте. Мы пытались бороться и подготовили жалобу в акимат, СЭС, прокуратуру. Мы собрали подписи соседей. В понедельник собираемся это всё отправить в вышеуказанные органы. Мы надеялись, что до такого не дойдёт, и она «по-хорошему» уберёт за собой и перестанет заниматься подобным промыслом, - добавили недовольные жильцы.

В департаменте полиции прокомментировали ситуацию.

- Поступило устное обращение от жителя этого дома. Показал фото, видео. Участковые пытались попасть в квартиру к женщине, но она не открывает дверь. Мы направили письма в департамент контроля и качества товаров и услуг и в акимат города, - отметили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 2 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 16:01
когда полицейских “посылают”, они, оказывается, в акимат жалуются ? прикольно！）
 
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Dushman (Посетители) Сегодня, 15:35
Думаю, сыну необходимо взять ситуацию в свои руки и обратиться к врачам за помощью.
 
 

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