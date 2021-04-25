Заключенные колонии в Актау проглотили ручки от ложек в знак протеста: Их навестили правозащитники

- Сегодня по приглашению руководства ведомства мы посетили данное учреждение, в частности, отряд строгих условий содержания. Осужденные, находящиеся в строгих условиях содержания, были приняты на беседу как коллективно, так и в личном порядке. Мы выслушали обе стороны, все имеющиеся обращения будут тщательно изучены и проверены, - рассказал руководитель группы НПМ Мангистауской области Александр Муха.

Факт членовредительства произошёл 21 апреля в учреждении ГМ-172/6 в пригороде Актау. Двое заключенных из отряда строгих условий содержания проглотили ручки от ложек. Данный поступок они объяснили несогласием с установленным режимом содержания.Сотрудники колонии оказали им медицинскую помощь и вызвали «cкорую». Состояние их здоровья в настоящее время оценивается как удовлетворительное.В связи с данным инцидентом по инициативе ДУИС по Мангистауской области представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и национального превентивного механизма (НПМ) проверили достоверность информации.