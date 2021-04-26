Труп женщины обнаружили в 5 микрорайоне Актау

Вызов с информацией о трупе женщины поступил в полицию 25 апреля в 22:30.Как сообщили в пресс-службе полиции, тело нашли в квартире одного из домов в 5 микрорайоне.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в пресс-службе.В настоящий момент полиция предпринимает меры по задержанию подозреваемого.