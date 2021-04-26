Труп женщины обнаружили в 5 микрорайоне Актау

Фото очевидцев
Вызов с информацией о трупе женщины поступил в полицию 25 апреля в 22:30.
Как сообщили в пресс-службе полиции, тело нашли в квартире одного из домов в 5 микрорайоне.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в пресс-службе.
В настоящий момент полиция предпринимает меры по задержанию подозреваемого.
Как сообщили в пресс-службе полиции, тело нашли в квартире одного из домов в 5 микрорайоне.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в пресс-службе.
В настоящий момент полиция предпринимает меры по задержанию подозреваемого.
Оставьте свой комментарий первым.