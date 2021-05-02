Дым над Актау: Загорелся мусор на свалке

По сообщению пресс-службы ДЧС региона, информация по данному факту поступила в пожарную часть сегодня, 2 мая, в 14:28.По приезду пожарные установили, что на открытой территории произошло возгорание покрышек и мусора.В 14:58 пожар ликвидирован.В тушении были задействованы семь человек личного состава и две единицы спецтехники.