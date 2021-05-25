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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:16

Просмотров: 6313

Отучились и отличились! Массовая драка выпускников в Бейнеу попала на видео

В Сеть попало видео с дракой несовершеннолетних подростков - выпускников в посёлке Бейнеу. С размахом отметили сегодняшний день и бывшие школьники Жанаозена.

Кадр видео
Видео с массовой дракой выпускников снято сегодня, 25 мая. По словам очевидцев, потасовка произошла возле одной из школ в селе Бейнеу.



На кадрах видно, как несовершеннолетние подростки бьют ногами лежачего.





В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали данный инцидент.

- Сегодня, 25 мая текущего года, примерно в 11:00 часов в селе Бейнеу Бейнеуского района между учащимися школ имени Ж.Калдыгараева и Ы.Алтынсарина произошла драка. На месте происшествия задержаны семь человек и доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Потерпевших нет. Данный факт зарегистрирован по статье 293 хулиганство ОП Бейнеуского района, - сообщили в полиции региона.

Выпускники Жанаозена с размахом отметили окончание школы.



В полиции напомнили, что в связи с днём Последнего звонка полиция перешла на усиленный режим несения службы. Департамент полиции Мангистауской области напоминает родителям выпускников об ответственности за несовершеннолетних детей и призывает усилить надзор за школьниками в этот день.



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Комментарии ( 7 )

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Есенгельды (Посетители) Сегодня, 16:33
Тек алға! Оқу бітті, Бомбей артта! Алда бұданда үлкен оқу ордасы!
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 16:28
Бомбей в своём репертуаре, даже не удивляюсь...
 
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motor (Посетители) Сегодня, 16:05
"Рухани жангыру" деген багдарламага канша акша жумсалып жатыр? Осыма енди натижеси??
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • GuF
  • Юрий Спассков
 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:47
Помнится в Бомбее было две группировки Сезон и Тигр, возможно это их молодая поросль

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
-1
  • rastolkuy
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  • GuF
  • motor
  • ЁмоЁ
  • Юрий Спассков
  • kz1990
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:21
Символично. Всегда в репортажах из школ с последнего звонка выпускников называли "будущее страны". Вот оно... (((
 
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 Земляк (Посетители) Сегодня, 14:45
Индейцы Дикий Запад. Ни какого воспитания.
 
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 DiDa (Посетители) Сегодня, 14:43
Что с детьми творится???!!! Зверье какое-то!!!Это тихий ужас!!! С каждым годом всё хуже и хуже! Жанаозен так празднуют, как будто в войне победили. Аж мне стыдно!
 
 

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