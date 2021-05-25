Отучились и отличились! Массовая драка выпускников в Бейнеу попала на видео

Видео с массовой дракой выпускников снято сегодня, 25 мая. По словам очевидцев, потасовка произошла возле одной из школ в селе Бейнеу.На кадрах видно, как несовершеннолетние подростки бьют ногами лежачего.В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали данный инцидент.- Сегодня, 25 мая текущего года, примерно в 11:00 часов в селе Бейнеу Бейнеуского района между учащимися школ имени Ж.Калдыгараева и Ы.Алтынсарина произошла драка. На месте происшествия задержаны семь человек и доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Потерпевших нет. Данный факт зарегистрирован по статье 293 хулиганство ОП Бейнеуского района, - сообщили в полиции региона.Выпускники Жанаозена с размахом отметили окончание школы.В полиции напомнили, что в связи с днём Последнего звонка полиция перешла на усиленный режим несения службы. Департамент полиции Мангистауской области напоминает родителям выпускников об ответственности за несовершеннолетних детей и призывает усилить надзор за школьниками в этот день.