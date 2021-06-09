«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Июня
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.83 KZT
  • €1 = 520.75 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 438

Департамент полиции Мангистау: Пьяный пассажир устроил драку с инспекторами

Драку со стражами порядка учинил пассажир легкового автомобиля, который дорожные инспекторы остановили для проверки документов, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
Инцидент произошёл вечером 8 июня в 21:30 при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в 1 микрорайоне.

- Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау остановили автомобиль Lada Priora для проверки документов. Как выяснилось, у водителя при себе не оказалось страхового полиса. Во время беседы с водителем из автомашины вышел пассажир, который вел себя агрессивно: выражал недовольство остановкой, требовал отпустить водителя и учинил драку. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины был составлен протокол по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа). Материал направлен в суд. Согласно данной статье, ему может грозить предупреждение или штраф в размере 20 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.

В отношении автовладельца составлен административный протокол по статье 230 части 2 Кодекса об административных правонарушениях РК (Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования). Наказание предусматривает штраф на физических лиц в размере 10 МРП, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 160 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 400, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 месячных расчетных показателей.








Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • MKC
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:43
Цитата: "Как выяснилось, у водителя при себе не оказалось страхового полиса".
Недавно рассказывали, что возить с собой ничего не надо, все есть в электронной сети и гаишники могут по ИНН найти все данные о водителе.
Меня недавно так проверяли. Я им давал посмотреть свои документы, но они проигнорировали и полезли в планшет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Freeman81 (Посетители) Сегодня, 11:41
Остановили, потому что знали что страховки у него нет.

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • MKC
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 11:36
Как выяснилось, у водителя при себе не оказалось страхового полиса

А как же недавно принятый закон, который позволяет не иметь при себе ни документы на управление, ни полис страховки? Или я что то не так понял?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ingul
  • Daulet201999
 Dushman (Посетители) Сегодня, 11:32
проверка документов это ведь не причина остановки.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ustas (Посетители) Сегодня, 11:32
Пьяного вшестером толком то скрутить не могут lol

Да и не видно что он "устроил драку". По крайней мере на видео этого нет.

Очень веский повод для прокуратуры, я считаю,
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика