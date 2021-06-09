Департамент полиции Мангистау: Пьяный пассажир устроил драку с инспекторами

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Инцидент произошёл вечером 8 июня в 21:30 при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в 1 микрорайоне.



- Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау остановили автомобиль Lada Priora для проверки документов. Как выяснилось, у водителя при себе не оказалось страхового полиса. Во время беседы с водителем из автомашины вышел пассажир, который вел себя агрессивно: выражал недовольство остановкой, требовал отпустить водителя и учинил драку. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.



В отношении мужчины был составлен протокол по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа). Материал направлен в суд. Согласно данной статье, ему может грозить предупреждение или штраф в размере 20 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.



В отношении автовладельца составлен административный протокол по статье 230 части 2 Кодекса об административных правонарушениях РК (Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования). Наказание предусматривает штраф на физических лиц в размере 10 МРП, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 160 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 400, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 месячных расчетных показателей.











