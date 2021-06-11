Массовая драка в Актау попала на видео

Видео с массовой дракой появилось в Сети. Потасовка произошла в 28 микрорайоне.В пресс-службе ДП региона рассказали, что 9 июня в 23:50 часов на пульт оператора 102 управления полиции Актау поступил вызов о драке.- На вызов выехал экипаж батальона патрульной полиции «Мираж-8». Факт драки не подтвердился. На нарушителей тишины был составлен административный протокол по статье 437 КоАП РК, - сообщили в департаменте.