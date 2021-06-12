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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 421

В Актау ищут свидетелей массового ДТП

Авария произошла 10 июня с участием пешехода, двух легковых авто и одной грузовой машины. Свидетелей ДТП просят откликнуться.

Последствия аварии. Фото очевидцев
В Актау 10 июня, примерно в 18:50, на перекрестке промзоны, в районе спортивного комплекса «Досан Батыр», произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии столкнулись автомобили марки LADA Largus, Volkswagen Jetta и грузовая машина Shacman.

По данным очевидцев, автомобиль LADA Largus поворачивал налево, в сторону спортивного комплекса. В этот момент в него врезался грузовой автомобиль Shacman. По инерции легковушку отбросило на встречную полосу, где ехал автомобиль Volkswagen Jetta, после чего LADA Largus после столкновения с другим автомобилем задел пешехода, идущего по обочине.

- Удар был такой силы, что машину отбросило на 6-7 метров в кювет. Вследствие этого пострадали водитель и пассажир LADA Largus, водитель и два пассажира Volkswagen Jetta, среди которых оказалась беременная женщина. Также пострадал пешеход, который в момент аварии шел по обочине. Водитель грузовой машины отделался легким испугом, - сообщили очевидцы аварии.

Свидетелей аварии просят обратиться по номерам: +77004809694, 87784809694

Редакция lada.kz ожидает официальных комментариев от управления здравоохранения и департамента полиции Мангистауской области.








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