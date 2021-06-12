В Актау ищут свидетелей массового ДТП

Последствия аварии. Фото очевидцев

В Актау 10 июня, примерно в 18:50, на перекрестке промзоны, в районе спортивного комплекса «Досан Батыр», произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии столкнулись автомобили марки LADA Largus, Volkswagen Jetta и грузовая машина Shacman.



По данным очевидцев, автомобиль LADA Largus поворачивал налево, в сторону спортивного комплекса. В этот момент в него врезался грузовой автомобиль Shacman. По инерции легковушку отбросило на встречную полосу, где ехал автомобиль Volkswagen Jetta, после чего LADA Largus после столкновения с другим автомобилем задел пешехода, идущего по обочине.



- Удар был такой силы, что машину отбросило на 6-7 метров в кювет. Вследствие этого пострадали водитель и пассажир LADA Largus, водитель и два пассажира Volkswagen Jetta, среди которых оказалась беременная женщина. Также пострадал пешеход, который в момент аварии шел по обочине. Водитель грузовой машины отделался легким испугом, - сообщили очевидцы аварии.



Свидетелей аварии просят обратиться по номерам: +77004809694, 87784809694



Редакция lada.kz ожидает официальных комментариев от управления здравоохранения и департамента полиции Мангистауской области.











