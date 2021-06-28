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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 2466

Шестилетняя девочка утонула в Актау

В Актау утонула девочка 2015 года рождения. Об этом сообщили в Мангистауской областной детской многопрофильной больнице.

Фото из открытых источников
Девочка 2015 года рождения утонула в Актау вчера, 27 июня. Как сообщили в Мангистауской областной детской многопрофильной больнице, в медучреждение ее доставили без признаков жизни в 21:15.

По словам очевидцев происшествия, ребенок купался на одном из городских пляжей. Родители девочки, которые проживают в селе Батыр, были рядом с ней.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, они не получали сообщений о происшествии.



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Комментарии ( 3 )

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diger (Посетители) Сегодня, 16:28
Родители просто не смотрят за детьми, сам был свидетелем, как ребёнок тонул рядом с матерью, пока та занималась купанием более мелкого ребёнка, то что я оказался рядом, случайно, ребёнок остался жив. Волна накрывала его, а мне там было чуть ниже груди. И молчит самое главное,не окажись меня рядом, искала бы потом, волны, муть.
 
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  • Галина63
 jokerok (Посетители) Сегодня, 16:09
На одном из городских пляжей?!
Прям у нас дофигища пляжей я смотрю!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 15:41
вчера же, когда ее увозили, сказали откачали, жива...
 
 

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