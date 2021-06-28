Шестилетняя девочка утонула в Актау

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Девочка 2015 года рождения утонула в Актау вчера, 27 июня. Как сообщили в Мангистауской областной детской многопрофильной больнице, в медучреждение ее доставили без признаков жизни в 21:15.



По словам очевидцев происшествия, ребенок купался на одном из городских пляжей. Родители девочки, которые проживают в селе Батыр, были рядом с ней.



Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, они не получали сообщений о происшествии.