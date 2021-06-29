В прибрежной зоне Актау спасатели ищут мужчину

По данным спасателей региона, в 22:03 поступило сообщение от сотрудников полиции, что якобы в море, в запрещённом для купании месте - в 4 микрорайоне необходима помощь мужчине.- На место вышел спасательный расчет на лодке «СИРИУС». В настоящее время идут поисково-спасательные мероприятия, - сообщили спасатели региона.