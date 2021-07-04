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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:39

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Пенсионер попал в реанимацию из-за пожара в Актау

Инцидент произошёл в одной из квартир на третьем этаже дома № 18 в 1 микрорайоне.

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По информации ДЧС региона, сообщение о пожаре в дежурную часть поступило 3 июля в 15:14.

Огнеборцы эвакуировали девять жильцов дома на безопасное место, в числе которых было четверо детей.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 15:30. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники.

При пожаре пострадал мужчина 1945 года рождения.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили, что он получил 68-70 процентов ожогов головы, лица, верхних и нижних конечностей, а также спины и грудной клетки.

- В настоящее время мужчина подключен к аппарату ИВЛ. Состояние расценивается как крайне тяжёлое, - отметили в управлении здравоохранения.





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