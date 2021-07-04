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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:56

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Водитель катера обгорел при пожаре на Каспии

В результате пожара с термическими ожогами тела судоводителя доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

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По информации спасателей, в одном километре от берега загорелся катер Neman-500 и подвесной двигатель Yamaxa-115. К катеру был прикреплён надувной аттракцион «банан», в котором находились девять пассажиров.

После возгорания катера судоводитель отсоединил «банан». Силами спасателей люди были эвакуированы.

В результате пожара с термическим ожогом 12-14 процентов лица, обеих рук и ног был доставлен в больницу судоводитель катера 1992 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

На место выезжали 18 спасателей, также были задействованы три работника центра медицины и катастроф.

Напомним, пожар на плавучем средстве произошёл сегодня, 4 июля, примерно в 15:00.



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