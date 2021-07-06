«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 06 Июля
+26...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.99 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:46

Просмотров: 333

Получивший при пожаре ожоги пенсионер скончался в Актау

Мужчина 1945 года рождения в результате полученных многочисленных ожогов скончался в больнице. Об этом сообщила близкая подруга пострадавшей семьи Диана.

Кадр видео
Пострадавший пенсионер получил 68-70 процентов ожогов головы, лица, верхних и нижних конечностей, а также спины и грудной клетки. Ранее сообщалось, что он был подключен к аппарату ИВЛ. Состояние мужчины врачи оценивали как крайне тяжелое.

- Квартира сгорела полностью. В квартире было двое детей и дедушка. Спустя несколько дней после трагедии он скончался с многочисленными ожогами. Осталась женщина, пережившая большое количество операций по борьбе с раковыми опухолями, она не работает по состоянию здоровья. Люди, проработавшие честно всю свою жизнь, потеряли при пожаре все, что было нажито годами, - сообщила близкая подруга семьи.

Женщина обратилась к гражданам с просьбой помочь пострадавшей семье.

Получивший при пожаре ожоги пенсионер скончался в Актау


Получивший при пожаре ожоги пенсионер скончался в Актау


- Нужно строить все заново, что требует огромных денежных затрат. А для женщины и детей это большая нагрузка и материально, и физически. Прошу оказать материальную помощь для ремонта их жилья. Надеюсь, что моя просьба не останется без внимания. Очень тяжело восстанавливать все, что нажито годами, - сообщила Диана.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8 705 427 6982 Диана.


Напомним, инцидент произошёл в одной из квартир на третьем этаже дома №18 в 1 микрорайоне 3 июля.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • elek
  • Кинст
  • мунайши73
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:15
Акимат действуйте .реально помогите людям для вас это мелочи напрягать строй фирмы отремонтируют квартиру.записал номер тоже помогу с миру по нитке
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика