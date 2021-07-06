Получивший при пожаре ожоги пенсионер скончался в Актау

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Пострадавший пенсионер получил 68-70 процентов ожогов головы, лица, верхних и нижних конечностей, а также спины и грудной клетки. Ранее сообщалось, что он был подключен к аппарату ИВЛ. Состояние мужчины врачи оценивали как крайне тяжелое.
- Квартира сгорела полностью. В квартире было двое детей и дедушка. Спустя несколько дней после трагедии он скончался с многочисленными ожогами. Осталась женщина, пережившая большое количество операций по борьбе с раковыми опухолями, она не работает по состоянию здоровья. Люди, проработавшие честно всю свою жизнь, потеряли при пожаре все, что было нажито годами, - сообщила близкая подруга семьи.
Женщина обратилась к гражданам с просьбой помочь пострадавшей семье.
- Нужно строить все заново, что требует огромных денежных затрат. А для женщины и детей это большая нагрузка и материально, и физически. Прошу оказать материальную помощь для ремонта их жилья. Надеюсь, что моя просьба не останется без внимания. Очень тяжело восстанавливать все, что нажито годами, - сообщила Диана.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8 705 427 6982 Диана.
Напомним, инцидент произошёл в одной из квартир на третьем этаже дома №18 в 1 микрорайоне 3 июля.
- Квартира сгорела полностью. В квартире было двое детей и дедушка. Спустя несколько дней после трагедии он скончался с многочисленными ожогами. Осталась женщина, пережившая большое количество операций по борьбе с раковыми опухолями, она не работает по состоянию здоровья. Люди, проработавшие честно всю свою жизнь, потеряли при пожаре все, что было нажито годами, - сообщила близкая подруга семьи.
Женщина обратилась к гражданам с просьбой помочь пострадавшей семье.
- Нужно строить все заново, что требует огромных денежных затрат. А для женщины и детей это большая нагрузка и материально, и физически. Прошу оказать материальную помощь для ремонта их жилья. Надеюсь, что моя просьба не останется без внимания. Очень тяжело восстанавливать все, что нажито годами, - сообщила Диана.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8 705 427 6982 Диана.
Напомним, инцидент произошёл в одной из квартир на третьем этаже дома №18 в 1 микрорайоне 3 июля.