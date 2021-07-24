На инвалида совершили наезд в Актау

Скриншот видео
Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 июля в 22:03.
В 24 микрорайоне водитель автомашины Lada 21150 совершил наезд на инвалида в коляске, которая стояла на проезжей части дороги возле регулируемого перекрестка.
Наезд попал на камеры видеонаблюдения.
- Пострадавшую доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - добавили в пресс-службе ведомства.
В 24 микрорайоне водитель автомашины Lada 21150 совершил наезд на инвалида в коляске, которая стояла на проезжей части дороги возле регулируемого перекрестка.
Наезд попал на камеры видеонаблюдения.
- Пострадавшую доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - добавили в пресс-службе ведомства.