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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:55

Просмотров: 1198

На инвалида совершили наезд в Актау

Пострадавшего инвалида в коляске доставили в Мангистаускую областную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Скриншот видео
Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 июля в 22:03.

В 24 микрорайоне водитель автомашины Lada 21150 совершил наезд на инвалида в коляске, которая стояла на проезжей части дороги возле регулируемого перекрестка.

Наезд попал на камеры видеонаблюдения.

- Пострадавшую доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - добавили в пресс-службе ведомства.




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Комментарии ( 3 )

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  • мирабелла
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 Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 14:57
никуда он на коляске не пересекал дорогу. это попрошайка, который постоянно создает аварийную ситуацию на перекрестке катаясь между машин
 
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  • Sid;)
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 14:17
Регулируемый пешеходный переход, водитель ехал на зелёный разрешающий сигнал, пешеход на запрещающий. По логике наших законов водителя должны оштрафовать, машину закрыть на штраф стоянку и впаять лет 5 в колонии поселении.
 
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  • alixah
 diger (Посетители) Сегодня, 13:05
Автомобиль на встречной полосе,зелёный свет светофора, пешеход идущий на запрещающий сигнал, все звёзды сошлись...
 
 

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