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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 3900

Полиция Мангистау разыскивает участников драки в районе баз отдыха

Сообщение о драке между мужчинами в районе баз отдыха поступило на пульт дежурного «102» вчера, 12 августа. Стражи порядка разыскивают участников драки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
Очевидцы сообщили, что, увидев драку, они позвонили в «102».

- Мы 30 минут подождали, но никто так и не приехал. Одному разбили голову, не знаем, жив ли он, - сообщили очевидцы.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что патрульный экипаж прибыл на место вызова, но участников драки на месте уже не оказалось.

- Когда патрульный экипаж прибыл на место, никого там уже не было. В данный момент участники драки разыскиваются, их личности устанавливаются, - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В пресс-службе управления здравоохранения также сообщили, что по данному факту обращений в скорую помощь не поступало.




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Комментарии ( 2 )

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