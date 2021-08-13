Полиция Мангистау разыскивает участников драки в районе баз отдыха

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Очевидцы сообщили, что, увидев драку, они позвонили в «102».
- Мы 30 минут подождали, но никто так и не приехал. Одному разбили голову, не знаем, жив ли он, - сообщили очевидцы.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что патрульный экипаж прибыл на место вызова, но участников драки на месте уже не оказалось.
- Когда патрульный экипаж прибыл на место, никого там уже не было. В данный момент участники драки разыскиваются, их личности устанавливаются, - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
В пресс-службе управления здравоохранения также сообщили, что по данному факту обращений в скорую помощь не поступало.
- Мы 30 минут подождали, но никто так и не приехал. Одному разбили голову, не знаем, жив ли он, - сообщили очевидцы.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что патрульный экипаж прибыл на место вызова, но участников драки на месте уже не оказалось.
- Когда патрульный экипаж прибыл на место, никого там уже не было. В данный момент участники драки разыскиваются, их личности устанавливаются, - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
В пресс-службе управления здравоохранения также сообщили, что по данному факту обращений в скорую помощь не поступало.