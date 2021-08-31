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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:19

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Начато расследование по факту хищения средств на строительство водоочистного сооружения в Мангистауской области

Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области начато досудебное расследование в рамках уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Фото из архива Lada.kz
- В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2017 году между ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства» и подрядной организацией заключен договор государственных закупок на строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Сарга Бейнеуского района Мангистауской области на сумму 477,6 миллиона тенге. Согласно заключению судебно-строительной экспертизы, сумма невыполненных работ составляет 203,6 миллиона тенге, - сообщает пресс-служба агентства.

Подозреваемые в лице руководителей структурных подразделений государственных учреждений и подрядной организации в сфере строительства задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

- Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит, - отметили в ведомстве.



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