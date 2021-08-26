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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 1875

Чиновников задержали по подозрению в хищении более 200 миллионов тенге, выделенных на водопровод в Мангистау

Похищенные бюджетные средства предназначались для обеспечения питьевой водой жителей села Сага Бейнеуского района, сообщил на своём Telegram-канале внештатный советник акима Мангистауской области Ербол Едилов.

Фото из доступных источников
По информации источника, департаментом экономических расследований по региону вчера, 25 августа, задержаны руководитель управления строительства Мангистауской области Шабай Тажигараев, руководитель Бейнеуского отдела строительства Самат Бисенов и генеральный директор подрядной компании Болатбек Саралтаев.

Их подозревают в хищении более 200 миллионов тенге бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение питьевой водой населения села Сага Бейнеуского района, где проживают 1 500 человек.

Строительство водопровода началось ещё в 2017 году, однако сельчане по сегодняшний день вынуждены употреблять техническую воду, которую доставляют на автоцистернах.



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Комментарии ( 4 )

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СаМ (Посетители) Сегодня, 13:58
Оз елiнен, туган жерiнен урлагандары оте маскара! . Надо наказать по всей строгости закона а ребятам из ДЭР больш. респект.
 
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  • TU-154
 bekenova (Посетители) Сегодня, 13:33
пока не начнут отрубать руки, это будет продолжаться
 
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  • TU-154
 илидия (Посетители) Сегодня, 13:28
В нашем климате украсть у своих же однородцев, сородичей, соплеменников воду- это просто геноцид какой то. Закон накажет или нет - неизвестно. Но Аллах такое не простит.
 
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  • илидия
  • malovdmitriy
 Pluto (Посетители) Сегодня, 13:11
"Понять и простить" ну можно в крайнем случае пожурить типа погрозить пальчиком ай ай ай нехорошие мальчики, а потом с повышением дать должность. Во времена СССР за такие преступления расстреливали, а в царские времена рвали ноздри и отправляли на бессрочную каторгу так-как это деяние было государственным преступлением и называлось оно КАЗНОКРАДСТВО
 
 

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