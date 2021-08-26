Чиновников задержали по подозрению в хищении более 200 миллионов тенге, выделенных на водопровод в Мангистау

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По информации источника, департаментом экономических расследований по региону вчера, 25 августа, задержаны руководитель управления строительства Мангистауской области Шабай Тажигараев, руководитель Бейнеуского отдела строительства Самат Бисенов и генеральный директор подрядной компании Болатбек Саралтаев.



Их подозревают в хищении более 200 миллионов тенге бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение питьевой водой населения села Сага Бейнеуского района, где проживают 1 500 человек.



Строительство водопровода началось ещё в 2017 году, однако сельчане по сегодняшний день вынуждены употреблять техническую воду, которую доставляют на автоцистернах.