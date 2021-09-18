Учения в СИЗО Актау: «Заключённые захватили заложников»

- Раз в три месяца мы проводим эту операцию своими силами. Отрабатываем все нюансы. Если бы такая ситуация случилась бы на самом деле, то возможны два варианта развития событий. В первом случае проводятся переговоры с заключёнными и поиск компромисса. Во втором - специальные переговорщики усыпляли бы бдительность заключённых, а далее штурм камеры. В таких условиях мы действуем по строгому алгоритму. По тревоге поднимаются все, вплоть до медиков. К слову, по сценарию учений, в этот раз она оказывала помощь как пострадавшим сотрудникам СИЗО, так и заключённым, - рассказал старший инспектор режимного отдела учреждения ГМ 172/10 Есбол Нурикеев.

Ранним утром 18 сентября в 05:00 часов по тревоге подняли весь личный состав учреждения ГМ 172/10. В одной из камер, по сценарию учений, произошла массовая драка: «Шестеро заключённых захватили в заложники» двух сотрудников СИЗО. Они требовали, чтобы им послабили режим и организовали встречу с областным прокурором.Для выхода из сложной ситуации в зоне конфликта были проведены переговоры. Не придя к компромиссу, было принято решение штурмом брать камеру.Таким образом ежеквартально проводятся специальные учения «Вулкан» в учреждении ГМ 172/10.Сам Есбол Нурикеев работает в этой сфере больше 11 лет. Подобных ситуаций в реальной жизни в его практике не случалось.В некоторых случаях в проведение спецплана подключаются сотрудники СОБРа и департамента полиции.Поскольку в настоящее время в СИЗО отбывают наказание больше 200 человек, такие тренировки хорошо поддерживают командный дух и держат в тонусе весь личный состав учреждения.