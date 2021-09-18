«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 18 Сентября
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.3 KZT
  • €1 = 501.05 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:54

Просмотров: 0

Учения в СИЗО Актау: «Заключённые захватили заложников»

По сценарию учений, заключённые требовали послабление режима и встречи с прокурором области. О проведении специальных учений «Вулкан» рассказали в пресс-службе учреждения ГМ 172/10.

Фото предоставили в в пресс-службе учреждения ГМ 172/10
Ранним утром 18 сентября в 05:00 часов по тревоге подняли весь личный состав учреждения ГМ 172/10. В одной из камер, по сценарию учений, произошла массовая драка: «Шестеро заключённых захватили в заложники» двух сотрудников СИЗО. Они требовали, чтобы им послабили режим и организовали встречу с областным прокурором.

Учения в СИЗО Актау: «Заключённые захватили заложников»


Для выхода из сложной ситуации в зоне конфликта были проведены переговоры. Не придя к компромиссу, было принято решение штурмом брать камеру.

Учения в СИЗО Актау: «Заключённые захватили заложников»


Таким образом ежеквартально проводятся специальные учения «Вулкан» в учреждении ГМ 172/10.

Учения в СИЗО Актау: «Заключённые захватили заложников»


- Раз в три месяца мы проводим эту операцию своими силами. Отрабатываем все нюансы. Если бы такая ситуация случилась бы на самом деле, то возможны два варианта развития событий. В первом случае проводятся переговоры с заключёнными и поиск компромисса. Во втором - специальные переговорщики усыпляли бы бдительность заключённых, а далее штурм камеры. В таких условиях мы действуем по строгому алгоритму. По тревоге поднимаются все, вплоть до медиков. К слову, по сценарию учений, в этот раз она оказывала помощь как пострадавшим сотрудникам СИЗО, так и заключённым, - рассказал старший инспектор режимного отдела учреждения ГМ 172/10 Есбол Нурикеев.


Сам Есбол Нурикеев работает в этой сфере больше 11 лет. Подобных ситуаций в реальной жизни в его практике не случалось.

В некоторых случаях в проведение спецплана подключаются сотрудники СОБРа и департамента полиции.

Учения в СИЗО Актау: «Заключённые захватили заложников»


Поскольку в настоящее время в СИЗО отбывают наказание больше 200 человек, такие тренировки хорошо поддерживают командный дух и держат в тонусе весь личный состав учреждения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика