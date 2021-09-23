В Мангистау за коррупцию уволили сотрудника полиции

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На Telegram-канале «Чиновник» сегодня, 23 сентября, появилась информация о получении взятки сотрудником полиции.



- В Мангистауской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса РК в отношении оперуполномоченного по противодействию наркопреступности Бейнеуского района лейтенанта полиции Н., 1988 года рождения. Он получил взятку в сумме 350 долларов США от гражданина О. за непривлечение его к уголовной ответственности по факту сексуального домогательства, - сообщается в Telegram-канале «Чиновник».



В пресс-службе департамента полиции по Мангистауской области подтвердили данную информацию.



- Сотрудник криминальной полиции Бейнеуского района лейтенант полиции Н. уволен из органов внутренних дел за пособничество в коррупционном правонарушении. Руководящий состав отдела полиции привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в областном департаменте полиции.