Пропавшего парня не могут найти полтора месяца в Мангистау

Азамат Садуакасов. Фото предоставили его родственники

Молодой человек Азамат Садуакасов вышел из своей квартиры дома №42 в 16 микрорайоне 10 августа. На нём были чёрные шорты, футболка и сланцы.



С заявлением в полицию о его пропаже родственники обратились 22 августа.



В позапрошлую субботу, 11 сентября, родным позвонили из полиции и сообщили, что видели похожего молодого человека в селе Мангистау, который бродяжничал. Родственники сразу же отправились туда, но попытки найти его были тщетны.



Позже полиция предоставила родственникам фотографию утопленника, тело которого обнаружили в море в 15 микрорайоне. Родные считают, что погибший не похож на него. Они отправились в морг в 1 микрорайоне для опознания. Там сообщили, что тело пролежало уже 17 дней и было захоронено.



В настоящее время родственники Азамата ожидают результаты генетической экспертизы ДНК в Атырау.



В следующем месяце Азамату Садуакасову исполнится 25 лет. Он женился меньше года назад.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении Азамата Садуакасова, просьба сообщать по номерам телефонов: 87029587191 и 87753285512.