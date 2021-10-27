Молодой мужчина изнасиловал свою подругу девственницу в Актау

- Не задержали подозреваемого, не произвели осмотр места происшествия, не забрали машину на автостоянку, не назначили экспертиз. Только дежурный дал направление на судебно-медицинскую экспертизу и провёл допрос потерпевшей, - сообщают общественники.

- Несмотря на то, что люди пришли узнать медицинские показатели, не требовали экспертное мнение врачей, её все равно не осмотрели медики. Просим дать правовую оценку данным действиям медиков и полицейских министра здравоохранения Алексея Цоя и министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, - обращаются члены общественного фонда «НеМолчи.kz».

- По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 120 УК РК. Назначена судебная-медицинская экспертиза, - заявили в ведомстве.

По информации общественников, в минувший понедельник, 25 октября, пострадавшая подала заявление, но до сих пор ей не назначили следователя и не изъяли у неё одежду.После прохождения судебно-медицинской экспертизы родственники девушки решили проверить её здоровье у медиков, но ни в одной больнице их не принимают, а отправляют на судмедэкспертизу.В департаменте полиции региона сообщили, что 26 октября в управление полиции Актау с письменным заявлением обратилась девушка. Она сообщила о том, что знакомый против её воли совершил половой акт.Lada.kz ожидает комментарий по данному факту от пресс-службы управления здравоохранения региона.