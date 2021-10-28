Пятеро военнослужащих получили травмы при очистке учебного полигона в Мангистауской области

Иллюстративное фото

По данным пресс-службы Министерства обороны РК, происшествие произошло вчера, 27 октября 2021 года.



- В ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области пятеро военнослужащих получили травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащих оценивается медиками как удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе.



По факту произошедшего начата проверка.