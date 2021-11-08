В Мангистау мужчину зарубили топором

Убийство произошло в селе Баскудук Мунайлинского района.- Вызов поступил 6 ноября в 20:25 на пульт дежурного 102 отдела полиции Мунайлинского района о том, что обнаружен труп мужчины в селе Баскудук на улице Берекет. На вызов прибыла следственная оперативная группа, двое подозреваемых в убийстве на месте были задержаны. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (убийство). Подозреваемые в данный момент водворены в изолятор временного содержания, по данному факту ведётся расследование, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.