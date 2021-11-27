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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:52

Просмотров: 1699

Запах газа вызвал панику в жилом комплексе Актау

На место прибыли пожарные и полиция.

Кадр видео
Инцидент произошёл в жилом комплексе «Атакент» в 32Б микрорайоне вечером 26 ноября. Выяснилось, что причиной паники стал запах газа.

Как сообщили в ДЧС региона, по данному факту поступил вызов о том, что из одной из квартир исходит запах газа. Прибывшие спасатели ничего не обнаружили.

Полицейские также находились на месте в целях охраны общественного порядка.

Сообщений о проблемах с газом в жилом комплексе «Атакент» в службу «104» в этот вечер не поступало.




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Комментарии ( 4 )

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  • ЁмоЁ
 бобер (Посетители) Сегодня, 17:53
Живу в панельной пятиэтажке в нижней зоне. Хороший ремонт, все в порядке. Нигде ничего не трескается и не проседает. Даром бы давали в новых ЖК - никогда бы не взял, или только чтобы мгновенно перепродать. Друзья купившие там за бешенное бабло жилье давно обо всем пожалели.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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  • бобер
  • ЁмоЁ
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 17:31
Цитата: 12-й регион
Это результат строек на строительном мусоре, который потом (с разрешения акимата) засыпают грунтом... и начинают строить здания. Я уже говорил об этом, когда была статья о провалившемся асфальте


Имеет место быть, безусловно. Но скорее всего это не единственная проблема. У меня подруга одна купила квартиру 17 мкр в "Элитном" (ну да) комплексе. Почти год гонялась за застройщиком что бы крыша не текла. В тоге сами сделали, своими силами.

Выбор - либо свой дом, который сам построил. Либо дома времён всеми ненавистного Союза, при котором "всё было плохо".

Особенно видно на сколько всё было плохо на старых фотографиях города. Уникальная архитектура, улыбающиеся по настоящему люди, живые цветы. Но от всего этого мы уже скоро 30 лет как Независимы.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:28
Цитата: Aлишeр
то там покосилось, то тут треснуло, то где-то обвалилось. Ждать можно чего угодно..

Это результат строек на строительном мусоре, который потом (с разрешения акимата) засыпают грунтом... и начинают строить здания. Я уже говорил об этом, когда была статья о провалившемся асфальте
 
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  • Ирон
  • arelav_74
  • Empro
  • chrome
  • ЁмоЁ
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 14:00
Новые дома это конечно ужас... У скольких был - оно с виду вроде и новое, а то там покосилось, то тут треснуло, то где-то обвалилось. Ждать можно чего угодно... Складывается впечатление такое, что за качеством строительства этих новостроек просто никто не следит.

Лет пять назад думал продать свою квартиру в доме постройки конца 60-х. Слава богу ребята, кто разбирается - отговорили.
 
 

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