Запах газа вызвал панику в жилом комплексе Актау

Инцидент произошёл в жилом комплексе «Атакент» в 32Б микрорайоне вечером 26 ноября. Выяснилось, что причиной паники стал запах газа.Как сообщили в ДЧС региона, по данному факту поступил вызов о том, что из одной из квартир исходит запах газа. Прибывшие спасатели ничего не обнаружили.Полицейские также находились на месте в целях охраны общественного порядка.Сообщений о проблемах с газом в жилом комплексе «Атакент» в службу «104» в этот вечер не поступало.