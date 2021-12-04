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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:15

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Очередная ночная драка произошла у кафе в Актау

На месте были задержаны шесть человек, сообщает пресс-служба департамента полиции.

Кадр видео
Информация о драке в 1 микрорайоне возле кафе «2359» поступила на пульт дежурного «102» управления полиции Актау 4 декабря около 00:35.

Прибывшие стражи порядка задержали шестерых участников потасовки.

Как выяснилось, конфликт между мужчинами начался со словесной перепалки, которая затем переросла в драку.
Они были доставлены в управление полиции.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК.

Для справки:

Статья 293 часть 2 УК РК - Хулиганство, если оно:
1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;
3) совершено неоднократно;

Это наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.




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