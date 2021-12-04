Очередная ночная драка произошла у кафе в Актау

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Информация о драке в 1 микрорайоне возле кафе «2359» поступила на пульт дежурного «102» управления полиции Актау 4 декабря около 00:35.
Прибывшие стражи порядка задержали шестерых участников потасовки.
Как выяснилось, конфликт между мужчинами начался со словесной перепалки, которая затем переросла в драку.
Они были доставлены в управление полиции.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК.
Для справки:
Статья 293 часть 2 УК РК - Хулиганство, если оно:
1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;
3) совершено неоднократно;
Это наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Прибывшие стражи порядка задержали шестерых участников потасовки.
Как выяснилось, конфликт между мужчинами начался со словесной перепалки, которая затем переросла в драку.
Они были доставлены в управление полиции.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК.
Для справки:
Статья 293 часть 2 УК РК - Хулиганство, если оно:
1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;
3) совершено неоднократно;
Это наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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