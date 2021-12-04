Очередная ночная драка произошла у кафе в Актау

Информация о драке в 1 микрорайоне возле кафе «2359» поступила на пульт дежурного «102» управления полиции Актау 4 декабря около 00:35.Прибывшие стражи порядка задержали шестерых участников потасовки.Как выяснилось, конфликт между мужчинами начался со словесной перепалки, которая затем переросла в драку.Они были доставлены в управление полиции.Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК.Статья 293 часть 2 УК РК - Хулиганство, если оно:1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;3) совершено неоднократно;Это наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.