Принцип домино! Автомобиль столкнулся с лошадью и спровоцировал по инерции еще несколько ДТП в Мангистау

Авария с участием лошади и нескольких машин произошла 12 декабря 2021 года в 19:50.- На пульт дежурного «102» отдела полиции Каракиянского района поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на 51-м километре трассы Актау-Жанаозен. Водитель автотранспорта «Toyota Camry» совершил наезд на лошадь, после чего по инерции столкнулся со стоящим автотранспортом «Toyota Highlander», который в свою очередь совершил столкновение со стоящим автотранспортом «Honda Odyssey». В результате ДТП шестеро пострадавших были доставлены в больницу села Жетыбай. Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.