Мужчина утонул на Каспии в Актау

- Сначала было по пояс, но потом резко глубина увеличилась, и напарник провалился по шею. Он накнал кричать «Спаси!». Я разделся и поплыл его спасать. Действительно, дна я не чувствовал. Начал тащить его на себе сколько мог. Сам уже захлёбывался. До последнего пытался удержать, и уже не было сил - он выскользнул у меня с руки, и его потянуло на дно. Я еле выплыл на берег и сразу позвонил его сыну, - рассказал свидетель-напарник рыбака.

- Мы вызвали знакомых из Акшукура, которые прибыли быстрее, чем спасатели, привезли лодки. Мы сетями травили почти шесть часов, но, к сожалению, безрезультатно, - говорят очевидцы.

- При этом они час колесили на берегу, 20 минут выгружали лодку. После 18:00 они только спустили лодку на воду и принялись к поискам. На вопрос, есть ли у них бинокль и диспетчерская рация, они сказали, что нет. Вертолета у них тоже нет, якобы он находится в Атырауской области и нам не подчиняется. В море работают два спасателя, один водолаз, а второй в лодке. Второй бригады до сих пор нет. Мне важно, чтобы мне нашли моего отца, - обратился сын погибшего рыбака.

Корреспондент Lada.kz побывал на месте происшествия.Как выяснилось, после шторма сегодня во второй половине дня, 29 января, два рыбака искали промысловую сеть, которую сорвало из-за сильного ветра.Увидев торчащую из воды баклажку, один из них пошёл за ней. Мужчины были в комбинезонах для рыбалки.Как говорят друзья и родные утонувшего мужчины, они провели больше работ, чем прибывшие спасатели.Поиски продолжатся утром, 30 января.Сын погибшего мужчины возмутился тем, что несмотря на то, что спасательная станция находится рядом с городом, они приехали спустя час.Как сообщили в ДЧС региона, с 15:59 в 36 километрах Актау проводятся поиски гражданина 1964 года рождения.На месте работали четыре спасателя, две единицы техники и два плавсредства. Также выезжали полицейские и медики.