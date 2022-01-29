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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:53

Просмотров: 1450

Мужчина утонул на Каспии в Актау

Трагический инцидент произошёл у заброшенной базы отдыха «Алау».

Фото автора
Корреспондент Lada.kz побывал на месте происшествия.

Мужчина утонул на Каспии в Актау


Как выяснилось, после шторма сегодня во второй половине дня, 29 января, два рыбака искали промысловую сеть, которую сорвало из-за сильного ветра.

Увидев торчащую из воды баклажку, один из них пошёл за ней. Мужчины были в комбинезонах для рыбалки.

Мужчина утонул на Каспии в Актау


- Сначала было по пояс, но потом резко глубина увеличилась, и напарник провалился по шею. Он накнал кричать «Спаси!». Я разделся и поплыл его спасать. Действительно, дна я не чувствовал. Начал тащить его на себе сколько мог. Сам уже захлёбывался. До последнего пытался удержать, и уже не было сил - он выскользнул у меня с руки, и его потянуло на дно. Я еле выплыл на берег и сразу позвонил его сыну, - рассказал свидетель-напарник рыбака.


Как говорят друзья и родные утонувшего мужчины, они провели больше работ, чем прибывшие спасатели.

- Мы вызвали знакомых из Акшукура, которые прибыли быстрее, чем спасатели, привезли лодки. Мы сетями травили почти шесть часов, но, к сожалению, безрезультатно, - говорят очевидцы.


Мужчина утонул на Каспии в Актау


Поиски продолжатся утром, 30 января.

Сын погибшего мужчины возмутился тем, что несмотря на то, что спасательная станция находится рядом с городом, они приехали спустя час.

- При этом они час колесили на берегу, 20 минут выгружали лодку. После 18:00 они только спустили лодку на воду и принялись к поискам. На вопрос, есть ли у них бинокль и диспетчерская рация, они сказали, что нет. Вертолета у них тоже нет, якобы он находится в Атырауской области и нам не подчиняется. В море работают два спасателя, один водолаз, а второй в лодке. Второй бригады до сих пор нет. Мне важно, чтобы мне нашли моего отца, - обратился сын погибшего рыбака.


Мужчина утонул на Каспии в Актау


Как сообщили в ДЧС региона, с 15:59 в 36 километрах Актау проводятся поиски гражданина 1964 года рождения.

На месте работали четыре спасателя, две единицы техники и два плавсредства. Также выезжали полицейские и медики.




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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Вчера, 23:31
До последнего пытался удержать, и уже не было сил - он выскользнул у меня с руки, и его потянуло на дно.

Оно конечно хорошо, что пытался, но это останется до конца жизни оправданием и успокоением для самого себя. Теперь ему жить с этим...
Лет 15 тому назад, у меня была подобная ситуация, только мне пришлось затаскивать женщину в квартиру, которая не хотела жить и висела на балконе 5-го этажа. Её держала за руки её сноха, которая и звала на помощь. Мне пришлось на ходу соображать, какой подъезд и какая квартира на площадке этажа. Мне повезло: дверь была не заперта, я просто дёрнул её и вошёл. Уже в коридоре вижу дверь на балконе со стороны кухни прикрыта. Мысленно, на ходу открываю её и стоп! Вижу на кухне огромную собаку. Я назад, в сторону зала, она за мной. Закрываю дверь в зале и через окно на балкон. Перехватил одну руку у снохи, а второй (пардон за подробности) пришлось лезть под халат и хвататься за рейтузы. Вытащил!
Это очень страшно когда в твоих руках жизнь другого человека. Когда ты взял ответственность. Я потом минут 20 восстанавливал дыхание, было такое ощущение, что дышишь не через лёгкие а через дыры в груди И ноги тряслись, сказать честно.
Берегите себя и своих близких!
 
 

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