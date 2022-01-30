Тело рыбака нашли в Актау.

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Водолазы оперативно-спасательного отряда совместно с дайвером дайвинг-центра «Тайфун» сегодня, 30 января, в 16:40 нашли тело утонувшего мужчины. Оно находилось в 250 метрах от берега на глубине четырёх метров.



В поисках были задействованы 62 спасателя (четыре спецтехники и четыре плавсредства), также прибыл один пограничный корабль, пять плавательных средств частных лиц. Кроме того, были привлечены военнослужащие в/ч 6656 в количестве 32 человек и 15 волонтёров общества «Красный полумесяц».



