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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:18

Просмотров: 2841

Тело рыбака нашли в Актау

Тело обнаружили в 250 метрах от берега. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления гражданской обороны, капитан Раимбек Тумангалеев.

Фото автора
Водолазы оперативно-спасательного отряда совместно с дайвером дайвинг-центра «Тайфун» сегодня, 30 января, в 16:40 нашли тело утонувшего мужчины. Оно находилось в 250 метрах от берега на глубине четырёх метров.

В поисках были задействованы 62 спасателя (четыре спецтехники и четыре плавсредства), также прибыл один пограничный корабль, пять плавательных средств частных лиц. Кроме того, были привлечены военнослужащие в/ч 6656 в количестве 32 человек и 15 волонтёров общества «Красный полумесяц».




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Комментарии ( 1 )

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 Дизель (Посетители) Вчера, 19:57
Тело рыбака нашли в Актау.

А!, сети где?!, которыми он "рыбачил"?...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 

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