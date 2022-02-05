В Актау загорелся кроссовер: появился комментарий ДЧС

Фото очевидцев
Напомним, в Актау у перекрёстка загорелся автомобиль. В ДЧС прокомментировали инцидент. Информация по данному факту поступила в пожарную часть 4 февраля в 19:09.
Сообщалось, что на дороге загорелся кроссовер Toyota RAV4.
На месте работали восемь спасателей. В 19:16 возгорание ликвидировано.
По информации дознавателя, Toyota RAV4 загорелась от короткого замыкания электропроводки. Машина 2003 года выпуска.
Жертв и пострадавших нет.
Сообщалось, что на дороге загорелся кроссовер Toyota RAV4.
На месте работали восемь спасателей. В 19:16 возгорание ликвидировано.
По информации дознавателя, Toyota RAV4 загорелась от короткого замыкания электропроводки. Машина 2003 года выпуска.
Жертв и пострадавших нет.
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