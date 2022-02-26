Сбыть около 200 килограммов марихуаны планировали в Актау

- Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые оперативно-следственные действия, - отметили в полиции.

На территории промышленный зоны в Актау 25 февраля наркоборцы при погрузке со склада в автомашину «ГАЗель» задержали троих граждан: 38-летнюю женщину, а также 28 и 31-летних мужчин.При обыске в бортовой части машины обнаружено и изъято восемь картонных коробок с марихуаной. Общий вес составил 185,980 килограммов.Как установлено, дурманящее средство было завезено с южных областей на территорию нашего региона для дальнейшего сбыта.Данный факт зарегистрировали в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по части 4 статьи 296 УК РК.